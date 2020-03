Brutto episodio in un bar di Sassari. Secondo quanto riportato dall’ANSA, una donna originaria della città sarda, ma residente a Milano per vent’anni, avrebbe rischiato il linciaggio a causa del suo accento meneghino: «Quando ancora si poteva, sono andata al bar per un caffè. Ligia alle regole già vigenti, mi sono tenuta a distanza dal bancone e per ordinare ho dovuto parlare a voce alta. Una donna in particolare mi guardava in cagnesco e stava per agguantare il telefonino per fotografarmi e chiamare le forze dell’ordine. A quel punto ho dovuto spiegare: “Signora, sono sarda, di Sassari, vivo di nuovo qui da cinque anni, ne ho trascorso più di venti a Milano e non ci vado da un po’. Ho faticato per convincerla, mi ha detto che mi stava per denunciare, convinta che fossi venuta qui per l’emergenza sanitaria».