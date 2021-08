Amazon ha ufficializzato Sandro Piccinini come telecronista per la UEFA Champions League nelle prossime tre edizioni.

Come riporta “Calcio e Finanza”, l’ex Mediaset – nell’ultima stagione ospite fisso di Sky Calcio Club – torna così a commentare le gare della massima competizione europea per club.

Amazon, come noto, entrerà nel mondo del calcio pay in Italia a partire dalla prossima stagione, quando trasmetterà 16 gare in esclusiva (le migliori del mercoledì sera) della UEFA Champions League.