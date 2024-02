Omicidio allo Sperone, passato nel Palermo per Giancarlo Romano: «Quante partite insieme!» (FOTO)

Giancarlo Romano, trentasettenne ucciso ieri allo Sperone, da ragazzino aveva militato nelle giovanili del Palermo come portiere.

Come appreso da Transfermarkt il giovane, nel 2005 stagione in cui la società rosanero acquistò Salvatore Sirigu, venne svincolato dal club dell’allora presidente Maurizio Zamparini.

Sono in tanti però a ricordare oggi il vecchio compagno sui social. “Oggi è un giorno triste! Non ci posso credere! Avrei voluto pubblicare questa foto per un lieto ricordo e invece… Speravo di aver letto solo un’omonimia, ma purtroppo non è stato così. Mi dispiace. Sono rammaricato. Quante partite con il Palermo Calcio (1999/2000 – categoria Allievi Nazionali), quante trasferte in pullman, quante risate e quanti momenti di condivisione. Carissimo Giancarlo e amico di mille battaglie, stento ancora a crederci”, scrive un ex compagno di Romano. In alto una foto.