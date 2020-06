L’Olympique Marsiglia può essere soddisfatto per aver evitato una grave sanzione dalla UEFA per il Fair-Play Finanziario, cavandosela con una multa e un limite ai tesseramenti. Come spiega oggi il quotidiano francese “L’Equipe”, l’UEFA farà attenzione ai conti del club francese, a cui non sarà data una seconda chance. Sarà impossibile per l’OM trovare un accordo o negoziare con la UEFA, se i conti non dovessero essere in ordine la prossima tappa sarebbe una punizione come l’esclusione dalle coppe europee.