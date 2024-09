Christian Totti preso di mira. Il dt dell’Olbia: «Insultato perché è il figlio di Francesco. Tornerà in forma»

Brutto episodio che ha coinvolto Christian Totti, figlio dello storico ex capitano della Roma al suo esordio con l’Olbia. A causa del suo stato di forma è stato preso di mira soprattutto sui social.

Non si placano le polemiche sulla forma fisica di Christian Totti passato in estate all’Olbia. Recentemente i commenti denigratori sotto a un video della prima gara del figlio di Francesco col club sardo non erano passati inosservati. Così come non lo è la dichiarazione del direttore tecnico dell’Olbia Ninni Corda. Il dirigente, ospite a Sportitalia, ha risposto così a una domanda fuori luogo sul peso di Cristian: «Pesava di più di quello che pesa adesso e sicuramente si sta rimettendo a posto. Se è vero che pesava novanta chili? Non so esattamente se pesava 90, forse qualcosa di meno, sugli 88 chili. Ha avuto dei problemi fisici precedentemente e poi di costituzione è uno che tende ad ingrassare come del resto come il padre».

Poi i complimenti: «È un giocatore che ha delle ottime qualità, in più è un ragazzo molto in gamba, a differenza di tanti giocatori che guadagnano un milione di euro e tutti gli vanno a fare i complimenti anche quando stanno a 800 metri di distanza dalla squadra come ad esempio Theo Hernandez e Leao e magari ci sono un sacco di commenti a loro favore. Invece è un ragazzo di 19 anni, che ha qualche chilo in più e che ha la colpa di essere il figlio di Francesco Totti e Ilary Blasi, che viene trattato a pesci in faccia e insultato. Cristian è un ragazzo che pensa solo a fare il calciatore, sta tutto il giorno ad allenarsi e non è di quelli che passano il tempo a fare le serate. Io posso solo parlarne bene, poi ci vorrà del tempo per vederlo nelle condizioni giuste così com’è capitato anche ad altri giocatori anche di categorie superiori che hanno avuto problemi fisici. Se può diventare un giocatore forte o solo da categorie come C o D? Avendo lui 19 anni, non me la sento di dire che cosa potrà diventare. Il padre è una cosa, lui è un’altra: bisogna essere chiari su questo. Sicuramente può togliersi delle belle soddisfazioni».