Offerta ufficiale: nuovo allenatore Milan 2024-2025 | Altro che Fonseca, Ibrahimovic si sta muovendo nel silenzio

Ribaltone inaspettato in casa Milan. Ibrahimovic lavora in silenzio per il nuovo allenatore: altro che Fonseca

Il Milan potrebbe essere pronto a una sorprendente virata nella scelta del nuovo allenatore per la prossima stagione. Nonostante Paulo Fonseca fosse stato indicato come il favorito per prendere le redini della squadra, per il dopo Pioli, nelle ultime ore sono emerse nuove indiscrezioni che suggeriscono un cambiamento di rotta da parte della dirigenza rossonera.

E questo soprattutto per due motivi: l’annuncio ufficiale non arriva, e l’ambiente rimane piuttosto scettico sulla vera forza dell’allenatore, di riportare il Milan a vincere.

Fonseca, ex tecnico della Roma, era considerato l’uomo giusto per avviare un nuovo ciclo da parte della dirigenza del Milan, con una spiccata attenzione sui giovani e un calcio offensivo, che lasciava intendere ad alcuni un filo conduttore con Pioli da poter sfruttare. L’ipotesi di un ribaltone però farebbe piacere a più di qualche tifoso rossonero. Ecco chi secondo i media spagnoli sarebbe stato accostato al Milan nelle ultime ore.

Milan, Fonseca scavalcato

La dirigenza milanista sembra determinata a non lasciare nulla al caso, desiderosa di riportare il club ai fasti di un tempo. L’annuncio del nuovo allenatore è atteso nelle prossime settimane, e i tifosi sono in trepidante attesa di scoprire chi guiderà il Milan nella prossima stagione. La scelta dellla panchina sarà fondamentale per preparare la stagione il più presto possibile, vista l’estate piena di impegni nazionali.

Ma mentre Fonseca ancora non viene annunciato, arriva un’altra ipotesi clamorosa per la panchina del Milan. Secondo “Diario As”, il Milan starebbe sondando il terreno per Xavi Hernández,

Xavi-Milan: le ultime

Xavi sì, Xavi no, anzi sì, anzi no. Dopo il tira e molla durato tutta la stagione, l’ex leggenda del Barcellona stavolta è destinato a lasciare la Catalogna. Lo farà dopo una Liga vinta e subito dimenticate, e l’illusione più grande: riportare il Barca tra le grandi dopo il disastroso addio di Messi.

In queste ore Xavi, che ha fatto sapere di abbandonare il Barca, sarebbe corteggiato da due big club europei che non hanno ancora chiuso per il nuovo allenatore. Uno, secondo Diario As, è il Manchester United. L’altro sarebbe il Milan, più incline in questo momento ad ingaggiare un allenatore straniero, ma con Fonseca per il momento in pole per il post Pioli. Nelle prossime ore potrebbe esserci una accelerata, ma al momento rimane stuzzicante la suggestione.