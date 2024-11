Offerta per Leao: a gennaio accade l’impossibile | “Solo a un prezzo ragionevole”

Bomba di mercato clamorosa: il Milan ha ricevuto una proposta ufficiale per il proprio fuoriclasse e sta valutando di lasciarlo partire.

Rafael Leao è sempre più un caso dalle parti di Milanello. Il talento portoghese in questa stagione ha fatto parlare di sé più per le polemiche che per ciò che ha fatto in campo. Se il rapporto con i tifosi si era già qualche modo incrinato lo scorso anno, ora l’attaccante è al centro di un continuo batti e ribatti con l’allenatore suo connazionale Paulo Fonseca.

Il tecnico continua ad escluderlo dai titolari, e Leao quando entra in campo non si impegna al massimo. Il ragazzo sembra giocare quasi con sufficienza, e la cosa sta facendo infuriare ovviamente sia la piazza che la dirigenza milanista. Detto ciò a completare l’opera ci hanno pensato le sue dichiarazioni recenti arrivate dal ritiro della nazionale, e le altre situazioni particolari che si sono venute a creare, come ad esempio quella avvenuta durante il Cooling Break della partita con la Lazio.

Di conseguenza le voci su un suo possibile addio si stanno facendo sempre più insistenti. Ed è proprio da questo punto di vista che nelle scorse ore sono arrivate delle novità assurde, che vedrebbero il giocatore fare le valigie già a gennaio in cambio di un’offerta ragionevole.

Leao, addio Milan

Il fatto che non scorra buon sangue tra Leao e il Milan è dunque chiarissimo. Ma è altrettanto noto che diverse squadre gradiscono il calciatore e vorrebbero provare ad accaparrarselo, vista anche la situazione tesa tra lui ed il suo club. Detto ciò ce n’è una in particolare pronta a fare questa mossa.

Stando a quanto riportato da calciomercato.com, secondo il quotidiano Sport ”Il Barcellona starebbe monitorando la situazione e potrebbe puntare su Leao solo a un prezzo definito ragionevole con l’aiuto di Mendes che non è l’agente del ragazzo ma segue da vicino i suoi interessi”.

Assalto a gennaio?

Questa indiscrezione lascia pensare ad un probabile assalto dei blaugrana al calciatore in vista del prossimo mercato invernale. Detto ciò imbastire una trattativa ad oggi pare assai complicato.

Di sicuro il valore di Leao è sceso parecchio, ma il Milan non vuole cederlo a cifre basse. Allo stesso modo poi il Barcellona ha giocatori in gran forma nel suo ruolo, come Raphinha, e non vorrebbe spendere tanto per un comprimario.