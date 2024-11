Mimmo Berardi ha detto sì: a gennaio l’affare si fa davvero | Prestito con obbligo di riscatto

Il capitano del Sassuolo ha accettato la nuova destinazione, e a gennaio si trasferirà in prestito con obbligo nel suo nuovo club.

La caduta, il lento recupero e adesso la risalita. Possiamo riassumere così in breve gli ultimi mesi di Domenico Berardi. Come ben ricorderete lo scorso anno il calciatore si è infortunato in maniera pesante, rompendosi il tendine d’Achille. Un problema serissimo dunque, che lo ha tenuto ai box fino a qualche settimana fa.

Ora però l’attaccante è tornato. Prima è cominciato a rientrare nella lista dei convocati di Fabio Grosso, poi, a poco a poco, sta cominciando a trovare sempre maggiore spazio, grazie anche ad un miglioramento evidente delle sue condizioni fisiche. E’ molto probabile dunque che nelle prossime settimane il capitano neroverde torni al 100%.

Di conseguenza in questo modo Berardi sta diventando ancora una volta appetibile per tanti club di Serie A, e nello specifico ce n’è uno che è seriamente intenzionato a prenderselo nella sessione di mercato di gennaio. I dialoghi tra le due società sono già cominciati, e si sta discutendo di un prestito con obbligo di riscatto. Mentre dal canto suo il calciatore ha già detto di sì alla proposta.

Nuova avventura per Berardi

Berardi al top della condizione è sicuramente un calciatore importante, che può far comodo a diverse squadre di Serie A. E come dicevamo queste si sono iniziate ad attivare, anche a causa delle richieste economiche del Sassuolo, che sono decisamente calate rispetto al passato. I neroverdi infatti daranno via il proprio capitano in prestito con obbligo di riscatto ad una cifra massima di 15 milioni di euro.

A far sì che la famiglia Squinzi lo lasci partire poi c’è anche la volontà dello stesso calciatore, il quale vuole fare le valige e giocare in un palcoscenico più competitivo. E la chiamata è già arrivata. Vediamo da chi.

Il tecnico lo vuole fortemente

C’è una squadra che vuole fortemente Berardi, e che già in passato ha provato ad acquistarlo. Stiamo parlando dell’Atalanta, dove Gian Piero Gasperini ha intenzione di prendere l’esterno e ha già convinto Percassi.

Dal canto suo Berardi, dopo che in passato per sua stessa ammissione ha rifiutato la proposta della Dea, questa volta è pronto ad accettare di corsa la proposta nerazzurra.