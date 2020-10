Intervenuto ai microfoni dell'”Ansa”, Massimo Oddo, tecnico del Pescara, ha risposto all’iniziativa di un gruppo di avvocati di Perugia che, due giorni fa, aveva presentato un esposto alla Procura della Federcalcio per accertare la condotta del tecnico nelle due partite dell’ultimo playout di Serie B che ha visto coinvolte il Pescara e i biancorossi umbri. Ecco le sue parole: «L’esposto è incommentabile. Preferisco non parlarne per evitare di fargli pubblicità».