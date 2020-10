Intervenuto ai microfoni di “Tuttoc.com”, Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro, si è espresso così:

«Il passaggio delle liste da 22 a 24? Ci sono momenti in cui si fa un passo indietro per farne due in avanti. Abbiamo fatto un passo indietro sul numero di questo campionato: è un dato oggettivo, non lo nego. Però ne abbiamo fatti due avanti: superiamo le Colonne d’Ercole. Sul minutaggio e le liste, argomenti sui quali non eravamo mai arrivati a discutere: ora possiamo dire che fanno parte del patrimonio della C. Da questa prospettiva, ritengo che anche l’AIC abbia fatto un passo in avanti in quella direzione. Chiunque ci sarà in futuro, che sia il sottoscritto o altri, potrà far partire la discussione da un’acquisizione: abbiamo trasformato queste cose in programmatiche. Ora parliamo di un progetto di lungo periodo».