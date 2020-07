“Sollievo sulla OceanViking: la nave ha finalmente ricevuto istruzione di dirigersi a Porto Empedocle. I 180 sopravvissuti saranno sbarcati al porto domani”. Lo ha scritto in un tweet Sos Mediterranee. Dopo oltre dieci giorni di attesa con la tensione crescente e una situazione a bordo ormai al limite, per la Ocean Viking della Ong Sos Mediterranee è arrivata finalmente la notizia tanto attesa: il via delle autorità italiane allo sbarco dei migranti soccorsi in mare. Ad annunciarlo nel pomeriggio di domenica è stata la stessa organizzazione non governativa attraverso i suoi canali social non nascondendo il sollievo ma neanche la rabbia per quanto fin qui accaduto. La nave con i 180 migranti a bordo soccorsi nel Mediterraneo si dirigerà nelle prossime ore verso le coste agrigentine di Porto Empedocle dove infine lunedì avvera lo sbarco degli uomini. Stamattina sono stati effettuati i tamponi. Ora i migranti saranno trasferiti sulla nave-quarantena Moby Zazà.