Non sarà Roberto Occhiuzzi l’allenatore del Cosenza nella prossima stagione. Assodato che dopo la retrocessione i rossoblu sceglieranno un nuovo tecnico, il club sta valutando come separarsi da Occhiuzzi, che ha un contratto fino a giugno 2023. Come riportato da “Cosenzachannel.it”, la società dovrebbe proporre a Occhiuzzi la risoluzione anticipata del contratto.