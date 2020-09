Antonio Obbedio, direttore sportivo del Renate, ha parlato dello sciopero dei calciatori di serie C ai microfoni di “TuttoC.com”. Ecco le sue parole:

«Scioperare è un diritto dell’associazione. Anche secondo me sono stati sbagliati tempi e modi della nuova normativa sulle liste, è penalizzante. Lista? L’avrei proposta con un anno di anticipo. Entrando in vigore l’anno successivo si sarebbe potuto agire per tempo, magari evitando di fare qualche contratto biennale di troppo. Inoltre i 2000 e 2001 entrano nelle liste poiché sotto contratto. I giocatori svincolati hanno difficoltà a muoversi, per me finito il mercato ci sarà una grande selezione naturale».