il direttore sportivo del Renate, Antonio Obbedio, è intervenuto ai microfoni di “TuttoC.com”.

Di seguito le sue parole: «Sciopero calciatori? È un loro diritto come per tutte le altre categorie di lavoratori,in questo modo manifestano il loro disappunto sulle nuove direttive.

Sono contrario alla lista a 22 per due motivi: primo per i tempi d’applicazione, ci voleva dal mio punto di vista almeno un anno d’anticipo per far programmare le società. Secondo motivo ritengo sia più razionale che una società abbiente possa fare investimenti maggiori».