Nuovo scandalo in Serie A (CLICCA QUI) , circa nove 9 club rischiano multe salatissime. Secondo quanto riporta “Calcioweb.eu” l’autorità garante della concorrenza e del mercato ha avviato procedimenti istruttori in materia di clausole vessatorie nei confronti di 9 società di Serie A. A rischiare sono Atalanta, Cagliari, Genoa, Inter, Lazio, Milan, Juventus, Roma ed Udinese, mentre si sono salvate Bologna e Parma che hanno modificato i contratti per quanto riguarda il diritto ad ottenere il rimborso di tutto o parte dell’abbonamento o del singolo biglietto, in caso di chiusura dello stadio, di rinvio di partita e di ottenere risarcimenti per fatto della società.