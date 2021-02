Dal 15 febbraio entrerà in vigore un nuovo Dpcm.

Stando a quanto riportato da “Tuttocampo” le prossime due settimane saranno decisive per decidere, non solo per i campionati ma anche per la ripresa generale delle attività sportive.





Già il 15 febbraio, si potrebbe iniziare con la tanto attesa riapertura degli impianti sportivi, preludio di ripartenza per tutto lo sport. Rimane aperto il confronto tra il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora e il Cts per la ripresa degli altri sport e non si esclude che il prossimo Dpcm preveda, almeno nelle regioni in fascia gialla, la riapertura di palestre e piscine. Tutto dipenderà dall’indice Rt che dovrà continuare a rimanere sotto 1.