Come si legge su “Notizia.it”a poco più di 24 ore dall’istituzione dei nuovi colori due regioni rischiano già di finire in zona rossa: si tratta del Lazio, che in una sola giornata ha registrato 717 casi positivi di cui la metà a Roma, e dell’Umbria, che per evitare il lockdown sta ricorrendo alla didattica a distanza nelle scuole del capoluogo.

Nonostante in Lazio contagi, decessi e ricoveri siano in diminuzione, gli esperti non nascondono il timore che gli assembramenti registrati nel weekend tra le vie del centro possano portare ad un aumento delle infezioni.





Lo stesso Assessore alla Sanità Alessio D’Amato ha affermato che “Bisogna mantenere alta l’attenzione. Se non ci sarà rigore nei comportamenti potremmo andare in zona rossa e questo vanificherebbe gli sforzi fatti“.