«Dopo i sacrifici fatti in queste settimane e guardando anche quelli fatti dagli operatori sanitari, noi proponiamo un divieto di mobilità temporaneo anche per le aree gialle».

Lo ha detto, secondo quanto riporta “Notizie.it”, il ministro per gli Affari Regionali, Francesco Boccia, nel corso di un incontro di Confindustria Servizi Hcfs.





«Non abbiamo ancora deciso il periodo – ha aggiunto – e questa decisione verrà presa nel confronto finale in parlamento. La limitazione della circolazione tra regioni nel periodo festivo , si deciderà nel confronto in parlamento».

«Il primo punto fermo del Dpcm – ha proseguito Boccia – è quello dei limiti di orario, che vogliamo mantenere senza deroghe in modo da rendere tutto chiaro e far capire che si può restare in casa con i propri cari anche in giornate in cui normalmente si andava per strada a festeggiare». L’altro punto fermo è quello di «limitare la mobilità tra le Regioni. Per il momento questa limitazione c’è nella zona arancione e rossa mentre non c’è per quelle gialle», ha concluso Boccia.