“Questo primo caso nel nostro Comune si è registrato dopo il 4 maggio, con la fine del lockdown”. Lo afferma Daniele Lentini, sindaco di Francofonte, il Comune del Siracusano dove si è registrato il primo caso positivo. “Posso assicurare – dice il sindaco di Francofonte – che l’uomo ha contratto il virus fuori dal nostro territorio ma c’è da dire che ho notato troppi assembramenti, per cui ho deciso di aumentare i controlli per far rispettare il distanziamento. Dobbiamo metterci in testa che la battaglia contro il covid19 non è affatto finita, è necessario un ulteriore sforzo da parte di tutti noi, mantenendo alta l’attenzione”.

Il sindaco ha anche fornito altre informazioni sulle vicenda. “L’uomo ha eseguito il tampone all’ospedale Garibaldi – dice Daniele Lentini, sindaco di Francofonte – dove è risultato positivo: è asintomatico e le sue condizioni sono buone. E’ in isolamento mentre dall’esame del primo test la moglie dell’uomo è negativa. In merito alla situazione delle altre persone che sono entrate in contatto con lui, sono state tutte tracciate, dunque la situazione è sotto controllo e non dobbiamo farci prendere dal panico. E’ un fatto, però, che tutto questo sia accaduto dopo il 4 maggio, per cui occorre fare attenzione perché il covid19 non è stato ancora battuto”.

A Noto, il sindaco, Corrado Bonfanti, durante il consueto messaggio video, ha annunciato ieri la positività di una donna. “E’ una persona – ha detto il sindaco di Noto – proveniente dall’estero: è asintomatica. Per quanto riguarda le altre persone che sono in quarantena fiduciaria, la maggior parte di esse ha eseguito i tamponi che sono risultati negativi”.