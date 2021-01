La misura è riservata ai collaboratori sportivi bloccati con le loro attività per via del lockdown. L’erogazione della somma dovrebbe arrivare entro fine gennaio. È dallo scorso mese di marzo che Sport e Salute S.p.A. sta provvedendo ad erogare i contributi. Nel corso delle prime mensilità il bonus era pari a 600 euro, mentre da novembre è passato a 800 euro.

Sport e Salute S.p.A., società che dispone i pagamenti attraverso una piattaforma dedicata, non ha dato ancora date di effettiva erogazione del bonus che, tranne imprevisti, dovrebbe arrivare nelle tasche dei soggetti interessati a gennaio 2021, dopo le feste. Molto probabilmente, infatti, l’erogazione dovrebbe partire appena sarà stato erogato il bonus 1000 euro dall’Inps.

È dallo scorso mese di marzo che Sport e Salute S.p.A. sta provvedendo ad erogare dei contributi per i collaboratori sportivi. Nel corso delle prime mensilità il bonus era pari a 600 euro, mentre da novembre il sussidio è passato ad 800 euro

In un aggiornamento pubblicato il 24 dicembre sul proprio sito, Sport e Salute S.p.a ha fatto sapere che il 23 dicembre ha disposto 20.886 pagamenti, per un ammontare complessivo di euro 16.602.800, specificando a quali erogazioni fanno riferimento e a quali mesi del 2020

Una somma di 800 euro è poi prevista per le mamme o le future mamme che avranno diritto a un bonus per le nuove nascite, come previsto dalla Legge di Bilancio 2021

Il cosiddetto bonus mamma è stato mantenuto fino al 31 dicembre 2021. La misura è rivolta non solo alle famiglie che stanno aspettando un bambino, ma anche a quelle che hanno deciso di adottare

Per il bonus mamma sarà erogato dall’Inps un importo pari a 800 eur0

L’importo potrà essere richiesto per le nascite che averranno nel periodo compreso tra il 1° gennio e il 31 dicembre 2021