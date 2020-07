Tirrenia si dimostra vicina alle popolazioni in difficoltà. Dopo l’alluvione a Palermo, la compagnia ha offerto il viaggio da e per Napoli (soltanto per la giornata di ieri e quella di oggi) a tutti i residenti a Palermo e provincia in modo che possano tornare a casa o raggiungere altre destinazioni. Infatti, sul sito viene offerto il 100% di sconto: per riceverlo è necessario inserire in fase di prenotazione del biglietto sulla Napoli-Palermo o Palermo-Napoli il codice promozione FORZAPALERMO e in fase di check-in sarà sufficiente presentare un documento che certifichi la residenza a Palermo o provincia.