Non accetti la cessione? Vai fuori lista: Marotta lo taglia dall’Inter | Decisione pesantissima

Marotta ha deciso, se non accetta la cessione lo taglia dall’Inter: fuori dalla lista per la Serie A

Tempo di stringere anche in casa Inter sul fronte mercato in uscita. La chiusura della finestra estiva è ormai alle porte, e Simone Inzaghi oltre a rinforzarsi sta lavorando insieme alla società e ai dirigenti per sfoltire la rosa. Anche in ottica liste Serie A, che a causa di alcuni canoni da rispettare potrebbe prevedere delle esclusioni illustri.

I nerazzurri devono fare fronte a un paio di esuberi, che nonostante un’intera estate di opportunità per lasciare la Pinetina sono arrivati ormai a ridosso della chiusura del mercato ancora senza una collocazione precisa. A tutti i calciatori fuori dai piani dell’allenatore è stato fermamente comunicato di trovarsi un’altra sistemazione.

E questo anche per provare, da parte di Marotta e Ausilio, a incassare qualcosa in termini di plusvalenza. Fare cassa insomma. Adesso le gatte da pelare sono due in casa Inter, e il club avrebbe messo spalle al muro soprattutto un calciatore, che sembra non ne voglia sapere di lasciare Milano.

Due esuberi, l’Inter e il problema liste

Con le liste consegnate 12 ore prima della gara di esordio in campionato, con i seguenti criteri: 4 calciatori cresciuti nel vivaio , 4 cresciuti in vivai di club italiani e 17 altri giocatori, l’Inter ha presentato la lista dei 25. Ma c’è spazio ancora per qualche giocatore in arrivo dal mercato.

Per questo Inzaghi potrebbe decidere di fare spazio, e a fare posto potrebbero essere i due grandi esclusi di questa stagione. Stiamo parlando di Correa e di Arnautovic. I due nonostante la grande concorrenza in attacco non hanno mai imbastito una trattativa concreta per dire addio all’Inter, e tra i due ad essere sacrificato potrebbe essere proprio l’argentino.

Correa e Arnautovic: salta l’argentino

Con Arnautovic vicino alla cessione, probabilmente alla Stella Rossa, è Correa quello che rischia l’esclusione dalla lista Serie A. Essere messo fuori rosa vorrebbe dire danni anche per l’Inter, visto che il giocatore – acquistato nel 2021 per circa 30 milioni di euro – ha perso ormai gran parte della sua valutazione.

Qualora non dovesse arrivare nessuna offerta concreta, e il giocatore continuare a rifiutare trattative per la cessione, l’Inter si troverebbe costretta a eliminare il suo nome dalla lista di Serie A. Tra Arnautovic e l’argentino, la sensazione è che Inzaghi in ogni caso preferisca l’ex Bologna.