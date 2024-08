Prendono Berardi alla fine del calciomercato: intesa segreta con gli agenti | Chiusura lampo col Sassuolo

Domenico Berardi diventa un’opportunità di mercato last minute: il giocatore è convinto, si chiude col Sassuolo sul gong

Prosegue la riabilitazione di Domenico Berardi. Il giocatore, nel pieno della maturità calcistica e pronto per il grande salto – complice sicuramente la retrocessione del Sassuolo – era pronto a spiccare il volo. Ma il brutto infortunio arrivato lo scorso 3 marzo sembra aver tarpato le ali al numero 10 storico neroverde.

Il giocatore ha subito la rottura del tendine d’Achille, che lo lascerà fuori dal campo ancora per diversi mesi, e il suo rientro è previsto per gli inizi del 2025 – a pieno regime e ricadute permettendo -. In quest’ottica il suo trasferimento dalla provincia si è sicuramente rimandato, soprattutto per i dubbi sulla tenuta fisica del giocatore da parte delle estimatrici.

Sul giocatore sono state interessate in ordine tutte le big, dalla Juventus al Milan, fino all’Inter. Ma Berardi difficilmente giocherà la Serie B con il Sassuolo. L’hall of famer del club, marcatore più prolifico della storia con 142 gol segnati, è vicino all’addio proprio negli ultimi giorni di mercato.

Berardi, via gli ultimi giorni di mercato

Su Berardi sembra essere forte il pressing della Fiorentina. Lo ha riportato in queste ore Tuttomercatoweb. Secondo il portale i viola vorrebbero assicurarsi le prestazioni del nazionale, attualmente ai box, proprio nelle ultime ore di mercato. Un colpo last minute però che potrebbe anche passare dalla cessione di un giocatore.

Da Firenze è pronto a partire infatti Koaume, il quale lascerebbe in attacco un buco. Una voragine poi per Palladino in attacco, nonostante l’arrivo di Gudmundsson, sarebbe rappresentata dall’addio di Nico Gonzalez, mattatore della Fiorentina negli ultimi anni. Ecco perché Commisso vorrebbe portare in Toscana Berardi. Ma c’è anche un’altra ipotesi.

Scenario gennaio per Berardi

Se Koaume infatti non dovesse essere ceduto, la Fiorentina potrebbe rimandare l’acquisto di Berardi e puntare su di lui a gennaio. Il giocatore avrebbe il tempo di recuperare al 100% dall’infortunio, e di essere a Firenze già disponibile per giocare e allenarsi in gruppo.

Tutto rimane in bilico, ma in questo momento la sensazione è che tanto di questa trattativa si deciderà nelle ultime ore di mercato. Koaume rimane l’ago della bilancia, così come la eventuale cessione di Nico Gonzalez. Berardi in ogni caso sembra destinato a lasciare per sempre Reggio Emilia.