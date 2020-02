Intervenuto ai microfoni della Zanzarosa in onda su Radio Sprint, ha parlato della sfida con il Palermo il direttore generale del Nola, Francesco Montervino. Ecco qui di seguito le sue parole: «Noi andremo a Palermo per far la nostra partita, anche per cercare di vincerla, per cercare di scrivere una pagina di storia. Quanti di questi ragazzi giocheranno di nuovo alla Favorita? Sarà un’occasione più unica che rara… Quando ero capitano del Napoli in C o a Salerno in B ho vissuto esattamente quel che stanno vivendo i giocatori del Palermo, con ogni avversaria che dà il massimo proprio perché ha di fronte una società blasonata. Mi auguro che domenica sia data la possibilità ai miei ragazzi di giocare davanti ad oltre quindicimila spettatori, dati incredibili per la serie D. Mi auguro che sia una bella partita e soprattutto con una cornice di pubblico importante».