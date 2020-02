Intervenuto ai microfoni della Zanzarosa in onda su Radio Sprint, ha parlato della sfida con il Palermo il direttore generale del Nola, Francesco Montervino. Ecco qui di seguito le sue parole: «Proprio oggi dicevo ai miei ragazzi che una delle telefonate più belle ricevute quest’anno è stata quella di Renzo Castagnini, che mi faceva i complimenti per la partita che avevamo fatto all’andata. Ricevere i complimenti e perdere una gara ti fa rosicare ancor di più, ma non è stato così perchè Renzo è un amico. Sì, vorremmo riprenderci quel che abbiamo concesso all’andata».