Attraverso una nota sul proprio sito ufficiale, la Nocerina ha ufficializzato l’ingaggio di Adama Diakitè, ex attaccante del Savoia:

“L’ASD NOCERINA 1910 comunica di aver perfezionato, in data odierna, l’accordo con il calciatore Adama Diakité. L’attaccante, classe ’93, porterà esperienza e gol al servizio dei rossoneri.

Un curriculum importante per il puntero originario della Costa d’Avorio, che vanta 171 presenze condite da 34 reti in carriera. Marcature ed esperienze maturate principalmente tra i Pro in club importanti come Padova, Albinoleffe, Casertana, Modena e Martina su tutte. Nelle ultime due stagioni il centravanti ha indossato le maglie di Taranto e Savoia in Serie D aumentando notevolmente la sua media di gol a partita”.