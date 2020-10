Altro cluster di Coronavirus nel mondo del calcio italiano, dopo quelli di Genoa, Reggiana e Palermo. Infatti anche la Nocerina in Serie D ha 15 positivi al Coronavirus, un vero e proprio focolaio.

“L ’ASD Nocerina Calcio 1910 comunica che nell’ambito dei consueti test per la rilevazione del Covid-19 sono stati riscontrati quindici casi di positività tra componenti team e staff.

La Società ha attivato tutte le procedure previste dal protocollo in vigore e informato le Autorità per le procedure correlate.

Sospese in via precauzionale tutte le attività del settore giovnanile per le prossime due settimane.

Il Club fornirà prossimi aggiornamenti dettati dall’evoluzione”.