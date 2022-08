Binda: "No di Di Carmine, il Palermo si regala Vido". Tutte le trattative del giorno in serie B

L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” si sofferma sulle trattative del giorno in serie B con un pezzo a firma Binda.

Un mercato molto vivace si accende anche in coda. Merito degli attaccanti, leit motive di tutta l’estate in B. Il Palermo ha trovato l’alternativa a Brunori: è Vido (ex Spal) dell’Atalanta. Il Parma ha ufficializzato Charpentier (ex Frosinone) dal Genoa e sta per dare Schiattarella al Benevento, dove si attende che Simy si liberi dalla Salernitana. Anche il Cittadella aggiunge un bomber: è Magrassi dell’Entella. Ma è il Pisa soprattutto a dover risolvere il problema, con Moreo del Brescia che non si sblocca: così il club toscano ha deciso di virare deciso su Ciofani della Cremonese.

Per il Pisa s’è parlato anche di Di Carmine, che dopo aver detto no al Palermo (che quindi ha preso Vido) piace al Bari (come lo svincolato Fiamozzi) ma anche al Brescia, che così potrebbe sbloccare Moreo per il Pisa. dove arriva il portiere 2003 Guadagno (Copenhagen) e da dove è in partenza Marsura (non Sibilli: il Modena vira su Marras del Bari) per il Südtirol, che nel giorno della presentazione di Bisoli («vogliamo salvarci all’ultimo minuto del ritorno del playout» ha detto il nuovo tecnico) ha chiesto anche Schiavone alla Salernitana e potrebbe riprendere il difensore Iacoponi, ora svincolato dopo 6 mesi a Teramo.

Le altre Ufficiale il ritorno di Beghetto da Pisa a Perugia, oggi l’Ascoli annuncia Gnahorè, che ieri ha fatto le visite. Il Cagliari aggiunge il 2003 Veroli (difensore del Pescara) alla sua rosa, mentre altri due stranieri approdano a Venezia: uno è il 2002 rumeno Iovu (proprio ex Cagliari), l’altro è il russo Cheryshev, attaccante svincolato dal Valencia. Un 2002 anche per il Cosenza: è Sidibe dell’Atalanta