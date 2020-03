Interevenuto ai microfoni di “Radio Sportiva”, Marcello Nicchi, presidente dell’AIA, ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva in merito all’emergenza Coronavirus e alla possibile ripresa dei campionati di calcio: «Credo che prima di parlare di sensazioni e prospettive a breve lungo termine bisogna guardare al presente e alla battaglia che stiamo combattendo contro il Coronavirus. Gli arbitri sono persone di regole, come sempre rispetteremo le disposizioni governative e della Federazione. Nella drammaticità del momento continuiamo a lavorare sulla ripartenza, ma il quando non dipende da noi. Noi siamo pronti a riaccendere il motore, ma certo non possiamo mandare arbitri allo sbaraglio a rischiare la vita. Servono garanzie per tutti, anche per noi».