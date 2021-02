Stando a quanto si legge sull’ultimo numero della rivista “Chi”, il campione del Paris Saint-Germain e della nazionale brasiliana avrebbe perso la testa per Chiara Nasti, la web influencer e imprenditrice napoletana vista qualche anno fa all’Isola dei Famosi.

“Non c’è una foto della Nasti che non abbia un like, un cuore di Neymar. Lui sta facendo di tutto per “agganciare” la ragazza e incontrarla, ma lei al momento non cede“, fa sapere il magazine diretto da Alfonso Signorini.