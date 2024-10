Netflix vola in Borsa: nuove strategie in arrivo, tra sport in diretta e aumento dei prezzi

Dall’inizio del 2024, Netflix ha registrato una performance eccezionale, confermandosi come uno dei protagonisti assoluti del mercato dello streaming e della tecnologia. Il titolo della piattaforma ha guadagnato il 47% in Borsa, con un total return negli ultimi 12 mesi del 101%, evidenziando una crescita impressionante. Il valore attuale del titolo è di 37 volte l’utile atteso per l’intero anno, mentre il rapporto tra il prezzo e il patrimonio netto contabile si attesta su quasi 14 volte, come riportato da Il Sole 24 Ore.

Ma la festa per Netflix potrebbe essere appena iniziata. Due grandi novità sono all’orizzonte: l’espansione del segmento delle dirette e un probabile aumento dei prezzi del servizio. Nonostante le dirette non abbiano ancora raggiunto risultati significativi, gli analisti vedono in esse un potenziale segmento di crescita futura. Inoltre, molti osservatori si aspettano un imminente incremento dei prezzi di abbonamento, con stime che indicano un possibile aumento del 10%. Grandi firme del settore, come Oppenheimer, Citi, Jefferies e Piper Sandler, hanno già anticipato questa mossa, vedendola come sostenibile grazie al sempre ricco catalogo di contenuti.

Il gigante dello streaming, con sede a Los Gatos, presenterà i risultati trimestrali nella serata di giovedì, e gli analisti sono ottimisti. Le previsioni suggeriscono utili per azione superiori ai 5 dollari, con profitti netti in crescita del 33% rispetto all’anno precedente, arrivando a 2,23 miliardi di dollari. Anche il fatturato dovrebbe aumentare del 14,4%, raggiungendo i 9,77 miliardi. Gli abbonati globali di Netflix potrebbero salire di 3,9 milioni, raggiungendo la cifra complessiva di 281 milioni di utenti.

Netflix e l’aumento dei prezzi: la strategia

Uno dei principali fattori che permetteranno a Netflix di implementare un aumento dei prezzi è la qualità e l’ampiezza dei contenuti. Oltre agli show tradizionali, Netflix sta puntando sulle dirette e su eventi di grande richiamo, come annunciato recentemente alla Bloomberg Screentime Conference. Tra i progetti futuri ci sono un talk show live del comico John Mulaney e nuovi accordi per la trasmissione di eventi sportivi.

Netflix entrerà infatti nel mondo dello sport live con due partite di football americano della NFL previste per Natale 2024 e, nel 2025, con la trasmissione del torneo di wrestling WWE Raw. Questi progetti, insieme alle nuove stagioni di successi come Squid Game e Stranger Things, sono destinati a rafforzare il posizionamento della piattaforma e ad attrarre nuovi abbonati.

Le scommesse sugli eventi in diretta non rappresentano solo un’opportunità a breve termine, ma anche una strategia di lungo periodo. Netflix potrebbe diventare un concorrente diretto di piattaforme come YouTube, aprendo nuove strade per la crescita e consolidando la sua leadership nel mercato dello streaming.