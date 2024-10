Palermo: il club si congratula con Lucca per l’esordio in Nazionale

Attraverso il proprio profilo Instagram, il Palermo si è congratulato con Lorenzo Lucca per il suo esordio con la Nazionale italiana nella partita di ieri contro Israele. Il club rosanero ha condiviso un emozionante video che raccoglie i gol più significativi dell’attaccante durante la sua esperienza con la maglia del Palermo.

Accompagnando il video, il Palermo ha scritto un messaggio che esprime orgoglio e affetto per il giovane bomber: “Noi lo avevamo già visto che l’azzurro ti stava bene. Congratulazioni Lorenzo Lucca”.

Lucca, che ha lasciato un segno indelebile nei cuori dei tifosi palermitani con le sue prestazioni, ha fatto il suo debutto in azzurro, coronando un percorso di crescita. Il gesto del Palermo è un chiaro segnale del legame che il club mantiene con i suoi ex giocatori, soprattutto quando raggiungono traguardi così prestigiosi. Lorenzo Lucca continua così a rappresentare una speranza per il futuro del calcio italiano, con il Palermo sempre pronto a celebrare i successi dei suoi ex talenti.

Ecco il post in questione:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Palermo F.C. Official (@palermofficial)