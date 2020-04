Iljia Nestorovski, attaccante dell’Udinese ed ex rosa, è intervenuto nel corso della diretta Instagram organizzata con Alberto Pelagotti, portiere del Palermo. Ecco alcune dichiarazioni dello sloveno: «Vi seguo sempre, ho visto la prima partita in quel campo di “patatine” (ride, ndr) in cui ha segnato il ragazzo che si allenava con noi (Lucera). Differenze Palermo-Udinese? In Friuli c’è un grande centro sportivo attrezzato, a Palermo solo un campo. Mi interrogo sul minutaggio ridotto di Accardi e sul fatto che non sia capitano della squadra».