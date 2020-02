«La vittoria sul Venezia? Nel primo tempo dopo dieci minuti fatti bene siamo calati. Avevamo preparato la partita per bloccare il loro palleggio ma quando siamo calati ci hanno messo un po’ sotto. Nel secondo tempo siamo entrati meglio in campo, come atteggiamento e come forza. Sono felice della vittoria e di come i calciatori si siano uniti per portare a casa la vittoria a tutti i costi. Come giudico la partita di Haas? Appena si è conclusa la partita ho parlato con Rubinacci e abbiamo sottolineato la sua partita. E’ tanto che lo tenevo fuori perchè abbiamo tanti calciatori, ma oggi ha dato un segnale importante. Se guardo la classifica? Certo che la guardo, siamo lì e vogliamo continuare con questi risultati». Queste le parole rilasciate da Alessandro Nesta, tecnico del Frosinone, in conferenza stampa al termine della vittoria per 1-0 sul Venezia.