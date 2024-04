Nesta presenta Reggiana-Modena: «A Palermo non so cosa sia successo, la vittoria ci ha tolto un macigno»

Alla vigilia della gara contro il Modena, il tecnico della Reggiana, Alessandro Nesta ha parlato anche della vittoria contro il Palermo.

Ecco un estratto:

«Tolto un macigno? Molto grande, grandissimo. Sono passati dei giorni in cui rifletti, non era tanto il risultato ma la tendenza. Poi vai a Palermo e cosa è successo? Boh non lo so, abbiamo ritrovato le energie e siamo stati bene in campo. Serve ancora qualche punto, passa tutto dal Modena, una partita tosta. Dobbiamo concentrarci su di noi, non guardiamo le altre. Bisogna stare concentrati. Primo obiettivo è quello di salvarci a prescindere dai derby. Se domani facciamo bene è quasi fatta. Palermo? Abbiamo un grande attaccamento con il gruppo è un buon rapporto, questo è il segreto. Creare rapporti ed empatia con tutti. Ho un gran rapporto con tutti.