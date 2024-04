Gaffe nella grafica Sky Sport: Reggiana-Modena, ma lo stemma è della…Reggina (FOTO)

La Serie B sta sicuramente vivendo momenti emozionanti man mano che si avvicina alla conclusione della stagione, con molte squadre ancora in lotta sia per la promozione che per evitare la retrocessione. La marcia del Parma verso la Serie A sembra ormai quasi certa, e una vittoria nel prossimo turno potrebbe ufficialmente sigillare la loro promozione, rendendo il loro prossimo incontro contro il Bari particolarmente significativo. Il Como, attualmente favorito per il secondo posto, ha una grande opportunità nel match casalingo contro il Cittadella per consolidare la sua posizione.

Uno scontro importante per la salvezza vede la Reggiana, fresca di vittoria al Barbera contro il Palermo, affrontare il Modena per gli ultimi punti utili per la salvezza. Ma per quanto concerna la gara in programma a Reggio Emilia una gaffe nella grafica di Sky Sport non è passata inosservata ai tifosi della B ma soprattutto ai tifosi della Reggina.

Nella fase di presentazione della giornata, Sky ha sbagliato logo inserendo in grafica lo stemma della Reggina al posto di quello della Reggiana. L’errore è diventato subito virale sui social.