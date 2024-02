Nessun gol in Ternana-Lecco, Aglietti: «Meritavamo di vincere»

Termina 0-0 il match tra Ternana e Lecco. I padroni di casa, prossimo avversario del Palermo, riescono a strappare un punto rischiando anche di perdere la gara. A commentare il match è il tecnico degli ospiti Aglietti al termine della gara.

Di seguito le sue parole:

«Abbiamo avuto anche oggi 4 occasioni, Iannarilli è stato il migliore in campo. Visto come è andato il match avremmo meritato ampiamente la partita, la Ternana ci ha impensierito poco a parte un paio di occasioni. Certamente era importante non perdere, ma per come è andata c’è grande rammarico.

In settimana l’avevo detto ai ragazzi: male che vada Terni dobbiamo fare 0-0. Sicuramente dobbiamo migliorare la fase difensiva, i ragazzi hanno fatto bene quello che avevamo preparato in settimana. Prova positiva per tutti i ragazzi, anche per chi rientrava dopo diverso tempo che erano fuori. Le prestazioni dei singoli ci fanno guardare al futuro non dico con fiducia, ma sicuramente con ottimismo. Questa settimana per noi è cruciale, poi tiriamo le righe. Cosa ci manca sottoporta? Qualità, io facevo l’attaccante e lo so bene. Il mestiere del gol non si inse ce l’hai oppure no. Poi ci vuole anche la fortuna: sul colpo di testa di Celjak Iannarilli»