Un punto a testa in Como-Parma, Pecchia: «Prestazione di grande qualità»

1-1 ed un punto a testa in Como-Parma. A commentare il match è il tecnico della capolista nel corso della consueta conferenza stampa post-partita.

Di seguito le sue parole:

«Fatta una prestazione di grande qualità, ci siamo dimostrati in salute e solamente nel finale ci siamo difesi senza rischiare nulla contro un avversario importante. Con un po’ più di cattiveria si poteva fare meglio specialmente dopo aver segnato il primo gol. Le chance sprecate da Man restano un rammarico ma sono felice per lo spirito che ho visto da parte dei miei calciatori. Ci sta soffrire contro un grande avversario come il Como che gioca per vincere il campionato, ecco perché la nostra partita ha un valore importante che va oltre il risultato. Sono soddisfatto della mentalità che ha acquisito il Parma, fondamentale per affrontare un campionato di B così difficile»