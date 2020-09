Brutte notizie per Federico Bernardeschi, esterno offensivo della Juventus e della Nazionale di Roberto Mancini. Secondo quanto riporta “Calcioweb.eu” in allenamento con gli Azzurri Bernardeschi si è fermato per un problema muscolare, il giocatore bianconero non disputerà i 2 match contro Olanda e Bosnia e lascerà al più presto il ritiro di Coverciano.