Nazionale, con un colpo solo scartati due top player: “Per me sono fuori” | Bufera prima degli Europei

Parole sorprendenti su due importanti calciatori della nazionale azzurra, che dunque sono stati fatti fuori dalla spedizione in cui la squadra di mister Luciano Spalletti proverà a difendere il titolo conquistato tre anni fa.

Manca sempre meno alla rassegna degli Europei di Germania che sono in programma la prossima estate. L’Italia di Luciano Spalletti, alla prima grande manifestazione con il ct alla guida, non vuole affatto sfigurare.

Difendere il titolo sarà un’impresa ardua e non priva di ostacoli, ma al netto delle tante difficoltà la nostra selezione vorrà comunque provarci. Decisive saranno poi le convocazioni del mister.

Proprio sul tema dei calciatori che dovranno far parte della spedizione in terra tedesca di recente un annuncio clamoroso ha praticamente fatto fuori due top player.

Le parole che gelano i calciatori e i tifosi azzurri

Nelle scorse ore Ciccio Graziani, ex attaccante del Torino e campione del mondo nel 1982, è intervenuto ai microfoni di Rai Radio 1, e tra i tanti temi di cui ha parlato c’è stato spazio anche per la nazionale azzurra. In particolare l’opinionista si è concentrato sul tema del centravanti della squadra di Luciano Spalletti, e ha dato alcuni consigli al ct su coloro che porterebbe nella spedizione tedesca, da cui ha escluso due nomi eccellenti. Di seguito le sue parole.

”Un consiglio a Spalletti su chi portare agli Europei? In questo momento non richiamerei Belotti in nazionale, le prestazioni non sono di alto livello. Se fa 7-8 gol da qui alla fine del campionato, allora bisogna fare un ragionamento. Lo stesso vale per Immobile, non sta segnando più con quella continuità. Per me sono fuori. Confido molto su Scamacca e Raspadori: quest’ultimo nel Napoli non gioca e quando gioca lo mettono esterno, spero Spalletti lo possa rivalorizzare in azzurro. E poi c’è da attenzionare Retegui, l’unico titolare nella sua squadra. Questi tre mi sembrano i più funzionali per Spalletti”.

Spalletti deve decidere in fretta

Ad oggi il ct azzurro sembra che stia ragionando proprio come Ciccio Graziani, ma da qui al prossimo giugno diverse cose potrebbero cambiare. Di sicuro sarà decisiva per i calciatori questa ultima parte di stagione per guadagnarsi la convocazione.

Non sono da escludere poi alcune sorprese che potrebbero cambiare completamente le carte in tavola, come i vari Kean, Lucca e tanti altri. Vedremo come andranno le cose nelle prossime settimane.