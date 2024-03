Ex rosa, Lucca convocato in Nazionale. Boscaglia: «Quell’anno a Palermo ha fatto grandi cose»

In un’intervista rilasciata a “numerodiez”, l’ex tecnico rosanero Roberto Boscalia siè espresso sulla convocazione in Nazionale maggiore del centravanti dell’Udinese, con passato in rosanero, Lorenzo Lucca.

Di seguito le sue parole:

«Lorenzo è un ragazzo magnifico, con il quale ho avuto un rapporto quasi da padre a figlio. Era stato scartato da tutti. Io l’ho avuto in Serie C come terzo/quarto attaccante, ma a suon di prestazioni, gol e ottimi allenamenti si è preso la titolarità. Ha fatto grandi cose quell’anno a Palermo. E’ un ragazzo che sa di essere forte, non tira mai la gamba indietro e che crede in tutti i palloni. E’ meravigliosamente forte di testa e ha fiuto del gol, ma ha ancora alcuni fondamentali da migliorare. Viene anche a giocare tra le linee e lavora per la squadra, quindi non è solo in area. In Serie A ci sta bene: in Italia sono in pochi come lui, penso a Scamacca. Può essere da Nazionale perché nessun attaccante Italiano ha la sua fisicità e qualità tecnica».