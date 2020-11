Dei 41 convocati dal CT Mancini, secondo quanto riporta “Gianlucadimarzio.com”, 21 calciatori sono in arrivo già oggi. Ovvero:

Portieri: Alessio Cragno (Cagliari), Salvatore Sirigu (Torino);

Difensori: Davide Calabria (Milan), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Emerson Palmieri Dos Santos (Chelsea), Alessandro Bastoni (Inter), Luca Pellegrini (Genoa), Domenico Criscito (Genoa),

Centrocampisti: Roberto Gagliardini (Inter), Frello Jorge Luiz Jorginho (Chelsea), Matteo Pessina (Atalanta), Roberto Soriano (Bologna), Sandro Tonali (Milan)

Attaccanti: Andrea Belotti (Torino), Federico Bernardeschi (Juventus), Stephan El Shaarawy (Shanghai Shenua), Vincenzo Grifo (Friburgo), Kevin Lasagna (Udinese), Riccardo Orsolini (Bologna), Pietro Pellegri (Monaco), Mattia Zaccagni (Verona).





Previsto per martedì sera, entro le 22, l’arrivo di un altro gruppo di 9 calciatori, ai quali il Ct già in fase di convocazione aveva concesso 48 ore in più.