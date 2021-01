«Spinelli è stato fatto passare per salvatore della patria, invece è intervenuto solo per salvare il figlio, all’epoca amministratore delegato, che rischiava grosso. I nuovi soci? Gente da reddito di cittadinanza, con tutto il rispetto per chi lo prende. Heller dice che cercherà tre milioni di euro di sponsorizzazioni, ma dove vive? Su Marte? Lo sa che oggi c’è una pandemia e si fa fatica a piazzare anche un cartellone pubblicitario da 10mila euro? Io tengo davvero al Livorno e sono indignato per quello che sta continuando ad accadere».

Queste le parole dell’ex presidente del Livorno, Rosettano Navarra, rilasciate ai microfoni di “Il Tirreno” in merito ai nuovi soci della squadra toscana.