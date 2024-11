Nations League: Tonali avvicina l’Italia ai quarti di finale, azzurri avanti 1 a 0 in Belgio all’intervallo

Si è appena concluso sul risultato di 0-1 il primo tempo di Belgio-Italia, match valevole per la quinta giornata della fase a gironi della Nations League. In questi primi 45 minuti di gioco, gli uomini di Luciano Spalletti fanno subito capire che non si accontentano del pareggio, risultato minimo per ottenere il pass per i quarti di finale con una giornata di anticipo, e sbloccano subito la gara all’11’ grazie alla prima rete in Nazionale di Sandro Tonali, il quale finalizza un’ottima azione depositando in rete l’assist di Di Lorenzo. I padroni di casa provano a reagire ma gli azzurri sono ben organizzati in campo.

