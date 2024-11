Nations League: all’Italia basta Tonali. Belgio sconfitto 1 a 0, azzurri ai quarti di finale

Si è appena concluso con il risultato di 0-1 il match tra Belgio e Italia, valevole per la quinta giornata della fase a gironi della Nations League. Con una giornata d’anticipo gli uomini di Luciano Spalletti ottengono il pass per i quarti di finale, approcciando la gara con una mentalità vincente e senza trasmettere all’avversario di voler scendere in campo per il pareggio, altro risultato che avrebbe garantito agli azzurri di qualificarsi. La gara viene sbloccata all’11’ grazie alla prima rete in Nazionale di Sandro Tonali, il quale finalizza un’ottima azione depositando in rete l’assist di Di Lorenzo. I padroni di casa provano a reagire ma gli azzurri sono ben organizzati in campo, sfiorando il raddoppio con le occasioni di Retegui e Di Lorenzo. Il Belgio alza i ritmi e va vicino al pareggio con il tiro di Faes che però si stampa sul palo. L’Italia sa difendersi negli ultimi minuti e a Bruxelles prosegue il cammino di questa competizione. Allo Stade de France, invece, la Francia non va oltre lo 0 a 0 contro l’Israele: agli azzurri basta dunque un punto contro i transalpini per vincere il proprio girone.

CLASSIFICA GIRONE:

ITALIA 13

FRANCIA 10

BELGIO 4

ISRAELE 1