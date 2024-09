Nations League: reti inviolate in Ungheria-Bosnia, 60′ in campo per Saric. 2-2 tra Olanda e Germania, i risultati finali

Terminano i match nei campi di Nations League. Dario Saric, centrocampista rosanero, con la Bosnia in campo per 60′.

GRUPPO 3/A

Olanda-Germania 2-2. Gli olandesi passano immediatamente in vantaggio grazie alla rete del centrocampista di proprietà del Milan Reijnders: che al 2′ infilza la compagine tedesca. Undav al 26′, prima dell’12 di Kimmich al 45+3′. Nella seconda frazione Dumfries al 50′ sigla il 2-2 finale.

Ungheria-Bosnia Erzegovina 0-0. Gara equilibrata fra le due compagini. Per la Bosnia in campo c’è anche il centrocampista rosanero Dario Saric. Nella seconda frazione non cambia il tema, il match termina senza reti.

GRUPPO 3/B

Albania-Georgia 0-1. La Georgia ci prova sulle orme di un ispirato Kvaratskelia. Kochorashvili al 71′ regala la rete del vantaggio e della vittoria alla Georgia.

Inghilterra-Finlandia 2-0. L’Inghilterra ci prova. La formazione di casa ha però un possesso palla sterile e riesce a concretizzare in pochissime occasioni. Nela ripresa segna una doppietta decisiva il solito Kane.

Irlanda-Grecia 0-2. Reti bianche nei primi 45′. Nessuna delle due formazioni riesce a sbloccare il match che scivola sullo 0-0 all’intervallo. Nel secondo tempo Ioannis al 50′ e Tzolis all’87’ realizzano lo 0-2 finale.

Repubblica Ceca-Grecia 3-2. Sblocca il match per i padroni di casa Sulc al 21′. La rete dell’1-1 è invece di Vanat al 37′ su assist di Shaparenko. Il 2-1 lo segna ancora Sulc al 45+2′. Nella ripresa segnano Soucek e Sudakov.

GRUPPO 3/C

Macedonia-Armenia 0-0. Reti inviolate. La Macedonia è più convincente ma poco concreta, nei confronti di un’Armenia più attenta e coperta.

GRUPPO D

Andorra-Malta 2-0. Il match si sblocca solo al 45′ grazie alla rete di Camenzuli al 45′, a caratterizzare un primo tempo comunque equilibrato. Nella ripresa realizzano Bardhi al 70′ e Miovski al 79′.