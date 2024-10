Nations League: netto 0-2 dell’Ungheria sulla Bosnia, Saric in campo 10′. Vince la Turchia, i risultati finali

Terminano i match di Nations League.

Gruppo A

Belgio-Francia 1-2. Primi 45′ equilibrati con gli ospiti che riescono a sbloccarla: Kolo Muani al 35′ è il più lesto di tutti a buttarla dentro. Il Belgio la riprende allo scadere del primo tempo: rete al 45′ di Openda. Nella ripresa, la Francia la chiude con la doppietta di Kolo Muani al 62′.

Bosnia E.-Ungheria 0-2. In svantaggio la Bosnia di Dario Saric, con il centrocampista rosanero che parte dalla panchina. Szoboszlai al 38′ porta avanti gli ospiti. Nella ripresa il centrocampista firma la doppietta personale con la rete siglata al 50′. Solo 10′ in campo per Dario Saric.

Germania-Olanda 1-0. Vige l’equilibrio nei primi 45′. Poche emozioni ed occasioni da rete, all’intervallo è 0-0. Nel secondo tempo, i padroni di casa la sbloccano e la decidono con il gol di Leweling al 63′.

Gruppo B

Galles-Montenegro 1-0. E’ Wilson al 36′ a buttare la sfera infondo al sacco. Galles avanti di misura all’intervallo. Nella ripresa il tema non cambia, con il match che termina con lo stesso risultato dei primi 45′.

Islanda-Turchia 2-4. Padroni di casa avanti. La Turchia subisce le avanzate avversarie fino a subire la rete dello svantaggio: Orskarsson al 3′ realizza. Nel secondo tempo succede di tutto: per la Turchia segnano Kahveci al 62′, Calhanoglu al 67′ Guler all’88’ e Akturkoglu al 90+5′. Per l’Islanda il gol è di Gudjohnsen.

Ucraina-Repubbica Ceca 1-1. Avanti gli ospiti, grande rete di Cerv al 18′. Ospiti in vantaggio. Nel secondo tempo arriva la rete del pari: Dovbyk al 53′ insacca in rete.

Gruppo C

Estonia-Svezia 0-3. Tutto semplice per la Svezia. La doppietta di Nanasi al 29 e al 37′ porta gli ospiti avanti all’intervallo. Nella ripresa Gyokeres chiude i conti al 66′.