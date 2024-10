Nations League: la Germania passa 1-2 sulla Bosnia, Saric in campo per 25′. Vince la Turchia, i risultati

Terminano i match di Nations League.

Gruppo A

Bosnia E.-Germania 1-2. Parte benissimo la squadra tedesca. La doppietta di Undav, con gol al 14′ e al 36′, permettono agli ospiti di chiudere il primo tempo avanti di due reti. Nella ripresa Dzeko al 75′ accorcia. Per il centrocampista rosanero Saric sono 25′ in campo.

Ungheria-Olanda 1-1. Nei primi 45′ sono i padroni di casa a dominare il campo. Gli olandesi provano ad affacciarsi in avanti in sporadiche circostanze. E’ l’ex rosa Sallai a portare avanti i padroni di casa. Il pari lo sigla Dumfries all’83’.

Gruppo B

Islanda-Galles 2-2. Jhonson all’11’ sblocca la gara. E’ Wilson a raddoppiare al 29′ portando il Galles avanti di due reti all’intervallo. Nella ripresa, Tomasson segna due reti e firma il 2-2.

Repubblica Ceca-Albania 2-0. Chory dopo soli 3′ sblocca il match. La gara si mette in salita per gli ospiti che non riescono a reagire. Nel secondo tempo Chory raddoppia.

Turchia-Montenegro 1-0. Poche emozioni nei primi 45′. Match equilibrato e privo di occasioni. Nella ripresa, Kahveci al 69′ segna il gol del match.

Ucraina-Georgia 1-0. Gara equilibrata nella prima frazione di gioco. E’ l’estro e la qualità di Mudryk che al 36′ sfrutta l’occasione favorevole,, portando avanti i suoi.

Gruppo C

Slovacchia-Svezia 2-2. Ayari al 25′ sblocca il match, prima del raddoppio al 35′ di Sema. E’ Strelec al 38′ ad accorciare le distanze. Nella ripresa, Strelec regala il 2-2 finale.