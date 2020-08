Attraverso i propri canali ufficiali il Napoli ha ufficializzato Aladino Valoti, ex dirigente del Palermo, come nuovo direttore sportivo della squadra Primavera. In basso, la nota in questione:

“La Sscn comunica che Aladino Valoti assume il ruolo di Direttore Sportivo della squadra Primavera. Valoti lavorerà a stretto contatto con Gianluca Grava, responsabile del settore giovanile del Napoli”.