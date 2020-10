Il comunicato del Napoli smentisce le indiscrezioni dell’ultima ora circa altri due positivi in casa partenopea: “Gli ultimi due tamponi in lavorazione sono risultati negativi al Covid-19”, si legge sull’account Twitter. Questa comunicazione va a completare quella di un’ora fa, che recitava: “Mancano solo due tamponi in elaborazione tra quelli effettuati ieri. Tutti quelli processati sono negativi al Covid-19”.